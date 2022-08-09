Україна щоденно втрачає на фронті 30-50 бійців, – Подоляк

ЗСУ пристосувалися до тактики армії РФ і більш ефективно обороняються.

Щоденні втрати українців на фронті у протистоянні російській агресії зараз складають приблизно 30-50 осіб.

Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, пише ВВС.

Він зазначив, що у порівнянні з початком червня, коли на фронті гинули від 100 до 200 бійців, зараз втрати зменшилися приблизно у 2,5 – 3 рази.

“Я думаю, що зараз десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ”, – сказав він.

Подоляк додав, що в червні відбувався перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли українські позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість втрат України.

“Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувались до тактики російської армії й більш мобільно, більш ефективно обороняються”, – пояснив він.

Нагадаємо, станом на 9 серпня російська армія втратила у війні в Україні близько 42 640 військових. Минулої доби було ліквідовано близько 300 окупантів, шість танків, чотири артилерійські системи й один гелікоптер.