ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів, найбільше – на Бахмутському та Донецькому напрямках

Було знищено багато військової техніки.

Станом на 9 серпня російська армія втратила у війні в Україні близько 42 640 військових. Минулої доби було ліквідовано близько 300 окупантів, шість танків, чотири артилерійські системи й один гелікоптер.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 817 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 076 (+6) од,

артилерійських систем – 964 (+4) од,

РСЗВ – 261 (+0) од,

засобів ППО – 133 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 193 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3),

крилатих ракет – 185 (+3),

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 998 (+5) од,

спеціальної техніки – 87 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, учора ворог наступав біля Красногорівки та Авдіївки, але отримав відсіч. Окупанти також ведуть наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.