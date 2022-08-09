ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів, найбільше – на Бахмутському та Донецькому напрямках

Станом на 9 серпня російська армія втратила у війні в Україні близько 42 640 військових. Минулої доби було ліквідовано близько 300 окупантів, шість танків, чотири артилерійські системи й один гелікоптер.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 817 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 076 (+6) од,
- артилерійських систем – 964 (+4) од,
- РСЗВ – 261 (+0) од,
- засобів ППО – 133 (+1) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3),
- крилатих ракет – 185 (+3),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 998 (+5) од,
- спеціальної техніки – 87 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, учора ворог наступав біля Красногорівки та Авдіївки, але отримав відсіч. Окупанти також ведуть наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках.
Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.