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ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів, найбільше – на Бахмутському та Донецькому напрямках

Було знищено багато військової техніки.

ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів, найбільше – на Бахмутському та Донецькому напрямках
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Станом на 9 серпня російська армія втратила у війні в Україні близько 42 640 військових. Минулої доби було ліквідовано близько 300 окупантів, шість танків, чотири артилерійські системи й один гелікоптер.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 817 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 076 (+6) од,
  • артилерійських систем – 964 (+4) од,
  • РСЗВ – 261 (+0) од,
  • засобів ППО – 133 (+1) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 193 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3),
  • крилатих ракет – 185 (+3),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 998 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 87 (+1).

 

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, учора ворог наступав біля Красногорівки та Авдіївки, але отримав відсіч. Окупанти також ведуть наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках. 

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

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