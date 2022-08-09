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Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровщини, поранено чоловіка

Пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі.

Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровщини, поранено чоловіка
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Сьогодні вночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Синельниківський.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“По нічному Нікополю тричі стріляли з “градів”. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Пошкоджені кілька житлових будинків”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що на трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автомобілі. Постраждав працівник одного з підприємств: 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, вночі 9 серпня російська армія обстріляла з реактивної системи залпового вогню Нікополь.

 

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