Сьогодні вночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Синельниківський.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“По нічному Нікополю тричі стріляли з “градів”. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Пошкоджені кілька житлових будинків”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автомобілі. Постраждав працівник одного з підприємств: 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.
У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 9 серпня російська армія обстріляла з реактивної системи залпового вогню Нікополь.