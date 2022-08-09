РФ поширює фейк, що ЗСУ під час деокупації обстрілюватимуть населені пункти до повного знищення

Також у Міноборони окупантів заявили, що нацформування “Кракен” втратило боєздатність.

У Міністерстві оборони Росії розповсюджують фейк про те, що “внаслідок знищення пунктів дислокації українських націоналістів, масових втрат та дезертирства втратило боєздатність нацформування “Кракен”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Для термінового поповнення втрат командири нацистського формування “марно намагаються змусити вступати до нього жителів Харкова”.

Також пропагандистські медіа РФ поширюють інформацію щодо планів ЗСУ під час деокупації масовано обстрілювати населені пункти до повного їх знищення. На думку ворога, така інформація налаштує місцеве населення проти українських військових.

Ще один фейк від Росії – у Васинівці Запорізької області “бойовики українських збройних формувань замінували автомобільний міст через річку Жеребець”. Міст нібито планують “підірвати для звинувачення російських підрозділів у невиборних ударах по цивільній інфраструктурі”.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Харківщини вдалися до фальсифікації доказів, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах населення.