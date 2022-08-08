На осколках снарядів росіяни маркером пишуть латинські літери і розказують, що це від Himars

Про інцидент розповіли в Борівській громаді на Харківщині.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Харківщини вдалися до фальсифікації доказів, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах населення.

Про це інцидент розповіли на Telegram-каналі Борівської селищної ради.

"Російський пропагандистський канал "Россия 24" відрядив в Борову знімальну групу, аби зробити сюжет про "обстрелы мирных жителей Вооруженными Силами Украины". Протягом 6-хвилинного сюжету демонструються руйнування бази сільгосптехніки фермерського господарства по вул. Східній в Боровій внаслідок обстрілу два тижні тому. Сюжет побудований в традиціях російської пропаганди, далеких від принципів журналістики: наприклад, бездоказово стверджується, що база була начебто обстріляна українськими військами з систем Himars. При цьому в якості "доказів" наводяться слова журналістки про начебто знайдені на місці рештки снарядів з нанесеними на них латинськими літерами. На жаль, самі рештки в сюжеті не показали", - йдеться в повідомленні.

У Борівській селищній раді зазначили - окупанти на осколках снарядів маркером наносили літери, а тоді демонстрували місцевим пенсіонерам, аби переконати, що то від Himars.

"Нагадаємо, за численними свідченнями, обстріли як бази на Східній, так і подвір’я фермерів, на якому загинув місцевий мешканець, були здійснені з російської артилерії, розташованої в районі села Підлиман в 3-5 км", - наголосили в Боровій.

В селищній раді зауважили - багато жителів, які залишилися в окупації, вірять фейкам росіян. Крім того, поширюють чутки і недостовірну інформацію місцеві колаборанти.

"Окрім дискредитації ЗСУ, найпоширенішою темою чуток є "зрада" щодо чинних очільників громади, які, в різних інтерпретаціях, начебто присвоїли то кошти пенсійного фонду, то гуманітарну допомогу, то перетворили свої домівки на конвертаційні центри, то на склади зброї. Такий прийом – теж типовий для російської пропагандистської машини. Він використовується однаково на всіх окупованих територіях, починаючи з 2014 року", - додали в Борівській раді.

Нагадаємо, у російському Міноборони поширюють маніпуляцію, начебто "обстріли ЗСУ ядерних об’єктів в Україні можуть призвести до катастрофи, подібної до Чорнобильської і зараз складається досить небезпечна ситуація".

Також загарбники розповідають, начебто "у Харківській області іноземні найманці відкрили вогонь по місцевих жителях, які не захотіли поступатися своїми будинками, внаслідок конфлікту постраждало 9 цивільних осіб".