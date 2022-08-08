Вилучена в Україні російська зброя містить понад 450 іноземних компонентів, – Reuters

Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) оприлюднив звіт, згідно з яким в російській зброї було виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва.

Про це пише Reuters.

У звіті зазначається, що 27 видів російського озброєння і військових систем базуються переважно на західних компонентах. Близько двох третин компонентів було виготовлено американськими компаніями, інші надійшли від виробників з таких країн, як Японія, Південна Корея, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія та Нідерланди.

Фахівець RUSI з наземних військових дій Джек Уотлінг наголосив, що російська зброя, яка критично залежить від західної електроніки, призвела до загибелі тисяч українців.

Так, одна з досліджених російських ракет, крилата ракета 9M727, яка може маневрувати на низькій висоті, уникаючи радарів, і вражати цілі за сотні кілометрів, містила в собі 31 компонент, виготовлений в інших країнах світу.

Також наведено як приклад російську крилату ракету Х-101, яку використали для ударів по українських містах, включно з Києвом. Х-101 також мала 31 іноземний компонент із частинами, виготовленими, зокрема, американською корпорацією Intel та компанією Xilinx, що належить AMD.

Аналітики стверджують, що багато іноземних компонентів коштують лише кілька доларів, і російські компанії могли купити їх до початку повномасштабного вторгнення в Україну через російських або міжнародних дистриб’юторів.

Проте понад 80 мікрочипів, виготовлених на Заході, перебували під експортним контролем США принаймні з 2014 року, що означає, що для їх доставки до Росії потрібна була ліцензія.

Фахівці RUSI дійшли висновку, що російська армія все ще сильно залежить від іноземних мікрочипів. Вона їх використовує всюди – від тактичних радіостанцій до безпілотників і високоточних боєприпасів далекої дії. Західні уряди своєю чергою не обмежили доступ Росії до цих технологій після початку російської агресії проти України у 2014 році.

Раніше в американському Інституті ведення війни (ISW) повідомили про те, що Росія, ймовірно, використала 55-60% свого резерву високоточної зброї.