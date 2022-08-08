Україна вимагає від ООН і МАГАТЕ направити безпекову місію на ЗАЕС

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і світову спільноту направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Відповідну заяву омбудсмен опублікував у Telegram.

“Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи”, – зазначив Лубінець.

На його думку, лише рішучі спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони людських життів. Адже Росія продовжує акти ядерного тероризму по відношенню до об’єктів ЗАЕС та її персоналу.

За інформацією ГУР Міноборони, територія ЗАЕС наразі є замінованою, а окремі співробітники станції піддаються катуванням і насильницьким зникненням, їм надходять погрози. Це загрожує життю співробітників і перешкоджає нормальній роботі об’єкта.

Дмитро Лубінець наголосив, що перебування російських військ на ЗАЕС створює кричущу загрозу для десятків мільйонів українців і для всього світу.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі за день обстріляли Запорізьку АЕС, створивши витоку водню і розпилення радіації. Внаслідок обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.

До слова, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив про те, що заявами про готовність знищити найбільшу у Європі атомну електростанцію Росія вдається до ядерного тероризму.