Унаслідок російської агресії 152 співробітники українських підприємств загинули на роботі

Найбільше постраждалих від бойових дій працівників у Київській і Донецькій областях.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії під час виконання своїх обов’язків загинули 152 співробітники українських підприємств.

Про це повідомляє сайт Фонду соціального страхування.

"З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 243 випадки травмування та/або смерті працівників, більшість з яких групові", – йдеться у повідомленні.

При цьому загалом під час виконання своїх обов’язків загинули або дістали травми понад пів тисячі працівників.

"Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію Росії постраждали 515 працівників (+26 за останній тиждень), 152 з них загинули", – зазначається в дописі.

Найбільше таких випадків зафіксовано:

у Києві — 86 постраждалих, 28 з яких травмовані смертельно;

у Миколаївській області – 69 постраждалих, 26 смертельно;

на Донеччині – 50 постраждалих, 10 смертельно;

на Дніпропетровщині – 49 постраждалих, 11 смертельно;

у Харківській області – 39 постраждалих, 8 смертельно;

у Вінницькій області – 31 постраждалий, 10 смертельно;

у Запорізькій області – 31 постраждалий, 3 смертельно;

у Чернігівській області – 28 постраждалих, 8 смертельно;

у Київській області – 24 постраждалих, 11 смертельно;

у Сумській області – 22 постраждалих, 8 смертельно.

"Щодо кожного випадку поранень або смерті українських працівників внаслідок російського вторгнення організовується робота з розслідування. Усі працівники, постраждалі під час роботи внаслідок бойових дій, забезпечуються Фондом соціального страхування України страховими виплатами і медико-соціальними послугами", – наголосили в держустанові.

Окрім того, потерпілі зі стійкою втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я крім одноразових допомог також забезпечуватимуться Фондом щомісячними страховими виплатами, які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності.

"Також одноразові грошові допомоги і щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників", – додали у Фонді соціального страхування.

Нагадаємо, очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба говорив про те, що російські окупанти пошкодили в області понад 100 підприємств. Станом на початок липня 44 підприємства російські війська знищили повністю.

До слова, за час воєнного стану в Україні звільнили близько 8,5 тис. держслужбовців.