Військові РФ використали для удару по Вінничині гіперзвукові ракети “Кинджал”

Це найновіший тип ракет, що є на озброєнні у російської армії.

Росія застосувала для удару по військових об’єктах у Вінницькій області гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М “Кинджал”.

Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3 500 – понад 12 000 км/год", – ідеться у повідомленні.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 000 км/год.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в ЗСУ засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

"Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях", – зазначили в командуванні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, 7 липня на Вінниччині о 19:40 було чутно два звуки, схожі на вибухи. Уже о 19:45 у області та місті оголосили повітряну тривогу. Близько 19:50 звук вибуху пролунав втретє. Відбій тривоги оголосили за кілька годин – о 22:37 годині.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов прокоментував вибухи, які чули вінничани. За його словами кілька ракет влучили по військових об’єктах. Внаслідок обстрілу є постраждалі.