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Власник "Baykar" створив компанію для виробництва безпілотників в Україні, - посол у Туреччині

Наразі вже розроблено проєкт заводу з виробництва "Байрактарів".

Власник "Baykar" створив компанію для виробництва безпілотників в Україні, - посол у Туреччині
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: facebook/Повернись живим

Власник компанії турецької компанії "Байкар" (Baykar) створив свою українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол у Туреччині Василь Боднар.

"Вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні. І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва", - сказав він.

Боднар пояснив, що це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, та інше.

"І до війни, і зараз сфера оборонних технологій є одним з драйверів наших відносин. Незважаючи на війну, наші компанії продовжують виконувати свої зобов'язання. Можливо, не в таких обсягах, як це було заплановано, але не залишають цю роботу, і це також показує, наскільки ми відповідальний партнер, який не лишає турецьку сторону на самоті зі своїми проблемами насамперед в постачанні тих речей, які потрібні для їхньої оборони", - зазначив посол.

Нагадаємо, в серпні минулого року повідомлялося, що компанія Baykar розробляє інвестиційний проект із будівництва в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничого центру зі збору БПЛА.

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