Залізний купол: чи може він захистити Україну?

З початком широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну серед військових оглядачів і експертів, а згодом — і серед широкого загалу, почала точитися дискусія щодо доцільності застосування ізраїльського протиракетного комплексу «Залізний купол» (Iron Dome) для захисту території України від російських ракет. Залишаючи в стороні питання щодо політичної можливості отримання цього комплексу, розглянемо його бойові можливості, зокрема при застосуванні в умовах російсько-української війни, а також їхню відмінність від умов арабо-ізраїльського конфлікту.

Фото: EPA/UPG ‘Залізний купол’ працює поблизу міста Ашдод на півдні Ізраїлю, 6 серпня 2022 року.

Перші за все, слід зазначити, що Ізраїль має ешелоновану систему протиповітряної та протиракетної оборони, і «Залізний купол» є лише одним з її елементів. Усі елементи наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1. Система протиповітряної та протиракетної оборони Ізраїлю

Назва Рік Базування Типи цілей Дальність, км Ймовірність перехоплення David’s Sling 2017 наземне літаки КРОТР н.д. - 250 н.д. Arrow-3 2017 наземне, морське БРМД КА1 н.д. - 24002 висота > 100 ~ 99% Arrow-2 2000 наземне ОТР 50 - 150 90% «Залізний купол» (Iron Dome) 2011 наземне морське снаряди НКРСПТКРБПЛАКР3 4 - 70 90% Iron Beam4 2023 наземне НКРС ПТКРБПЛАміни 0 - 7 н.д. Light Blade4 2020 наземне БПЛА змії, кулі пряма видимість 90% SPYDER 2005 а/м, повітряне літаки БПЛАПТКР н.д. - 15/355 н.д. - 20/505 н.д. Barak-8 2016 морське, наземне літаки БПЛАПКРКР 0,5 - 1006 н.д. MIM-104 Patriot (PAC-2/GEM+) 2002 наземне літаки КРОТР н.д. - 160 н.д. MIM-23 Hawk (Phase III) 1965 / 1995 наземне літаки ОТР н.д. - 45 н.д.

Примітки:

1 гіпотетична можливість

2 дальність польоту ракети

3 лише у варіанті морського базування C-Dome

4 лазерна система

5 15-20 км для Python-5, 35-50 км для Derby

6 пройшов випробування варіант з дальністю 150 км

В цій системі комплекс «Залізний купол» займає другий знизу ешелон і відповідає за перехоплення артилерійських снарядів, некерованих ракет, керованих ракет полю бою (протитанкових, повітря-поверхня малої дальності) і БПЛА. Останні модифікації комплексу морського базування також можуть перехоплювати крилаті ракети, але покладаються на корабельну РЛС для виявлення цілей.

Фото: Голос Америки

Проте основними цілями для нього є некеровані ракети кустарного виробництва з передбачуваною траєкторією і відносно низькою швидкістю і висотою польоту. Враховуючи, що одна така ракета коштує від сили $800, а ракета «Залізного купола» коштує від $70000 до $100000, Ізраїль вирішив, що йому так не вигідно, і 2014 року розпочав розробляти лазерну систему Iron Beam для перехоплення таких ракет в межах прямої видимості. Вартість одного пострілу з такої системи коштуватиме близько $3,50. Очікується прийняття цієї системи на озброєння наступного року; вона використовуватиметься паралельно з «Залізним куполом». 2020 року було успішно випробувано спрощений варіант цієї системи «Світловий меч».

Основною “фішкою” комплексу «Залізний купол» є пункт бойового управління, який прогнозує траєкторію цілей і розподіляє по пусковим лише ті з них, які несуть загрозу населеним пунктам. Це добре працює в мирний час для невеликої країни як Ізраїль зі слабкими ворогами як Палестинський ісламський джихад чи Хамас, озброєними примітивними саморобними ракетами малої дальності, такими як Касам чи аль-Кудс 101. Але це не дуже добре працюватиме для найбільшої країни Європи України під час повномасштабної війни проти регулярної армії РФ, озброєної ОТР, стратегічними КР, авіацією тощо. Хоча би тому, що доведеться щодня змінювати розташування безпечних і небезпечних зон, активно допомагаючи тим самим російській розвідці.

Комплекс, здатний перехоплювати артилерійські снаряди і ракети РСЗВ, міг би бути корисним у прифронтовій смузі, проте він і сам потребує прикриття від авіації та ОТР. Також він не забезпечує захисту проти ракет дальньої дії. Тому він може розглядатися хіба як допоміжний для підсилення більш спроможного комплексу (наприклад, морська модифікація «Залізного купола» C-Dome використовується в парі з ЗРК Barak-8). Про безкорисність цього комплексу для захисту міст і стратегічних об’єктів в Україні також двічі заявляв міністр оборони України Олексій Резніков.

Фото: Рои Идан ПРО 'Праща Давида'

Натомість на озброєнні Сил оборони Ізраїлю є значно більш цікавий для нашої ситуації комплекс «Праща Давида», який є універсальним ЗРК великої дальності, що може працювати як по літаках, так і по крилатих та балістичних ОТР, таких як «Точка-У» та «Іскандер». Він замінив останню протилітакову модифікацію PAC-2/MSE+ ЗРК великої дальності Patriot , дуже старий комплекс ППО середньої дальності Hawk Phase III та протиракетний комплекс «Хетц-2» (Arrow-2). Комплекс «Праща Давида» також став базовим при створенні новітньої модифікації PAAC-4 американського ЗРК Patriot, також відомої під назвою SkyCeptor. Польща намагалася отримати цю модифікацію з 2016 року, але наразі отримала лише попередню протиракетну модифікацію Patriot (PAC-3/MSE). Також варто зазначити, що ракета Stunner комплексу «Праща Давида» коштує в 5 разів менше за ракету MIM-104 попередніх модифікацій комплексу Patriot.

В будь-якому разі, при виборі комплексів ППО/ПРО необхідно розглядати можливість їхньої інтеграції в єдину систему. Зрозуміло, що напряму об’єднати в одну систему комплекси С-300 і «Праща Давида» буде досить проблематично. Тут на допомогу приходить досвід Польщі, яка разом із комплексами Patriot закупила також Інтегровану систему бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони (IBCS) виробництва компанії Northrop Grumman. Ця система заміняє пункти бойового управління усіх ЗРК американського виробництва, забезпечуючи передачу інформації з будь-якого сенсора до будь-якої збройової платформи. Вона також взаємодіє з аналогічними системами морського і повітряного базування, об’єднуючи їх усіх в єдину інтегровану систему.

Фото: defence24.com

Таким чином, немає сенсу намагатися отримати для України «Залізний купол», але варто задуматися над закупівлею останнього варіанту Patriot PAAC-4 з IBCS.