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Учора Росія втратила над Одещиною ракету за $6,5 млн, – Братчук

Ніч минула без тривог і обстрілів. 

Армія Росії 8 серпня втратила у небі над Одеською областю ракету за $6,5 млн.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Завдяки нашим силам протиповітряної оборони бюджет ворога втратив учора $6,5 млн. Саме стільки коштує ракета "Калібр", яку вчора збили наші сили", – зазначив він.

Ніч на 9 серпня для Одещини минула спокійно, без сигналів повітряної тривоги й обстрілів. Братчук наголосив, що це не означає припинення спроб ударів. У морі лишаються носії "Калібрів".

"Не забувайте правильно реагувати на сигнали повітряної тривоги, аби зберегти себе і рідних", – закликав Сергій Братчук. 

Він додав, що в сусідньому молдавському сепаратистському регіоні Придністровʼя на вихідних намагались провести заходи мобілізаційної підготовки – вчили місцевих діяти за сигналом збору.

"Кажуть, що багато з них до своїх казарм так і не дійшли", – заявив Братчук.

Сили оборони України пильнують за розвитком ситуації в Придністровʼї, де перебуває російський контингент. 

Нагадаємо, уранці 8 серпня в небі над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Вона була випущена з підводного човна у Чорному морі. 

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що "Калібри" ранком 9 серпня ворог випустив і по інших регіонах. Усі вони були успішно збиті. 

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