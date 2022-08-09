На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
ГоловнаСуспільствоЖиття

До п’ятниці Україні прогнозують нестабільну погоду, у низці регіонів дощ та грози

Температура у вівторок 26-32°.

До п’ятниці Україні прогнозують нестабільну погоду, у низці регіонів дощ та грози
Фото: poglyad.tv

9-12 серпня малорухомий атмосферний фронт спричинить в Україні нестабільну погоду

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“У багатьох регіонах часом дощі та грози. На південному сході більше сонця і тепла”, – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 9 серпня на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і в північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 27-32°, на півдні та сході місцями 35-37°.

У середу, 10 серпня в більшості західних, північних, Вінницькій та Одеській областях.

У четвер та п'ятницю, 11 і 12 серпня в Україні місцями короткочасний дощ, гроза; температура суттєво не зміниться.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також