9-12 серпня малорухомий атмосферний фронт спричинить в Україні нестабільну погоду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“У багатьох регіонах часом дощі та грози. На південному сході більше сонця і тепла”, – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 9 серпня на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і в північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 27-32°, на півдні та сході місцями 35-37°.

У середу, 10 серпня в більшості західних, північних, Вінницькій та Одеській областях.

У четвер та п'ятницю, 11 і 12 серпня в Україні місцями короткочасний дощ, гроза; температура суттєво не зміниться.