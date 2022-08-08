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Через російські обстріли близько 300 осель залишилися без газопостачання, - Вілкул

На газопроводі тривають відновлювальні роботи

Через російські обстріли близько 300 осель залишилися без газопостачання, - Вілкул
Фото: Facebook Олександра Вілкула

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. У Великий Костромці влучили в місцевий ліцей. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

“Абсолютно мирний об'єкт, в якому повинні були б вчитися діти, отримав дуже серйозні пошкодження. Також пошкоджено газопровід. Близько 300 осель залишилися без газопостачання. Зараз тривають відновлювальні роботи”, - повідомив Вілкул.  

Він додав, що окупанти вдарили з РСЗВ по прикордонних територіях Апостолівської та Широківської громад. У Широківській громаді сталася пожежа - зайнялася суха трава на відкритій території. Людей не зачепило. 

У Нікопольському районі окупанти обстріляли 4 села у двох громадах. По Марганецькій громаді 20 прильотів із "Градів".  

По Червоногригорівській громаді ворог вдарив двома ракетами Х-59. У с. Кам'янське знищено два приміщення аграрної компанії, пошкоджено 4 її склади, обладнання та транспорт. У селі пошкоджено 9 житлових будинків, пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села.  Також без втрат. 

Нагадаємо, за день 8 серпня росіяни відкривали вогонь по восьми громадах Сумської області. У с. Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка

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