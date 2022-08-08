Через російські обстріли близько 300 осель залишилися без газопостачання, - Вілкул

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. У Великий Костромці влучили в місцевий ліцей.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Абсолютно мирний об'єкт, в якому повинні були б вчитися діти, отримав дуже серйозні пошкодження. Також пошкоджено газопровід. Близько 300 осель залишилися без газопостачання. Зараз тривають відновлювальні роботи”, - повідомив Вілкул.

Він додав, що окупанти вдарили з РСЗВ по прикордонних територіях Апостолівської та Широківської громад. У Широківській громаді сталася пожежа - зайнялася суха трава на відкритій території. Людей не зачепило.

У Нікопольському районі окупанти обстріляли 4 села у двох громадах. По Марганецькій громаді 20 прильотів із "Градів".

По Червоногригорівській громаді ворог вдарив двома ракетами Х-59. У с. Кам'янське знищено два приміщення аграрної компанії, пошкоджено 4 її склади, обладнання та транспорт. У селі пошкоджено 9 житлових будинків, пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села. Також без втрат.

Нагадаємо, за день 8 серпня росіяни відкривали вогонь по восьми громадах Сумської області. У с. Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка.