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За три тижні на Сумщині мають завершити будівництво мосту через Ворсклу, - Живицький

Рух автомобільною дорогою Суми - Полтава стане більш комфортним та безпечним.

За три тижні на Сумщині мають завершити будівництво мосту через Ворсклу, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Два тижні тому підрозділи Державної служби транспорту почали будівництво тимчасового мосту через Ворсклу в Охтирському районі Сумської області. Завершити будівництво моста влада планує за три тижні. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Поки це буде тимчасова споруда, вантажопідйомністю 60 т, довжиною 80 м і шириною 8,5 м і з терміном експлуатації щонайменше 5 років.

“Два авто точно розминуться, більше того, з двох боків передбачено пішохідні зони”, - зазначив Живицький.

Він додав, що наразі облаштовано чотири опори, триває монтаж прольотних будов, а наступного тижня розпочнеться облаштування дерев’яного настилу і перил.

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

Крім того, є попередні домовленості з Державною службою автомобільних доріг щодо облаштування з’їздів. 

Раніше повідомлялось, що в с. Бишкінь Сумської області тривають роботи з відновлення мосту через Псел. Планується відновлення сполучення мостом до кінця серпня. 

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