Росіяни за день обстріляли 5 громад Сумщини

Обійшлось без поранених та загиблих.

Сьогодні, 7 серпня, російські окупанти обстріляли територію 5 громад Сумської області.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Після 13 години почалися обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади. Мінометний вогонь, 10 прильотів. Пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, ведуться роботи з його відновлення”, - розповів Живицький.

Він додав, що після 17:00 був обстріл околиць села Піски, Буринської громади, 13 прильотів.

Також з 18:00 було 16 прильотів із артилерії, усі - по околиці Уланово, Есманьської громади.

Крім того, по околиці с. Манухівка Новослобідської громади росіяни відкрили артилерійський вогонь, зафіксовано 13 прильотів. Постраждало фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою, є пошкодження електромереж.

А після 20:00 почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирує пожежа, обстріл продовжується.

Нагадаємо, російські окупанти вдруге за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Обстрілом була пошкоджена насосна станція.