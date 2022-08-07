У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати

На вимогу військовослужбовців водій не зупинився й наїхав на протитанкові їжаки.

У Києві гвардійці затримали злочинця-рецидивіста, який на великій швидкості намагався проїхати блокпост.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

Інцидент стався у ніч на 7 серпня, близько опівночі. Військовослужбовці Нацгвардії помітили автомобіль, який на великій швидкості намагався проїхати через блокпост. Згідно з правилами, проїжджаючи блокпост необхідно пригальмувати, проте чоловік навпаки набрав високу швидкість. На вимогу військовослужбовців водій не зупинився й наїхав на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту.

Після двох попереджувальних пострілів гвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника. Це змусило його зупинитися, після чого чоловік покинув транспорт та почав тікати з місця події. Нацгвардійці знайшли та затримали правопорушника – ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України.

Згідно з повідомленням, транспортний засіб, на якому намагався виїхати злочинець, ймовірно крадений. Крім цього, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що у Києві комендантська година діє з 23.00 до 5.00.

Як заявили в МВС, в Україні порушниками комендантської години в першу чергу будуть цікавитися центри комплектування Збройних Сил України.