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У Херсоні окупанти замінували комунікації газопостачання

Росіяни готуються до стратегії випаленої землі.

У Херсоні окупанти замінували комунікації газопостачання
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

У Херсоні загарбники перед можливим контрнаступом ЗСУ замінували життєво важливі комунікації.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОВА з посиланням на українську розвідку.

«За інформацією української розвідки, російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання», - йдеться у повідомленні.

Росіяни готуються до стратегії терору та випаленої землі, зазначають в ОВА.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські війська для безпеки руху своїх військових колон прикриваються цивільним транспортом.

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