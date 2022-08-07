У Херсоні окупанти замінували комунікації газопостачання

У Херсоні загарбники перед можливим контрнаступом ЗСУ замінували життєво важливі комунікації.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОВА з посиланням на українську розвідку.

«За інформацією української розвідки, російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання», - йдеться у повідомленні.

Росіяни готуються до стратегії терору та випаленої землі, зазначають в ОВА.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські війська для безпеки руху своїх військових колон прикриваються цивільним транспортом.