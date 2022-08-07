Подоляк закликав Шольца допомогти з артилерією та РСЗВ

Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel, інформує пресслужба ОПУ.

Подоляк зазначив, що заяви канцлера ФРН свідчать про його наміри змінити відносини з Росією.

«Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є Росія. Це факт, що нам потрібно більше зброї», – сказав радник.

За його словами, Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога. Крім того, Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.

"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу", - сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", – сказав Подоляк.

Як повідомив в інтерв’ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, західні партнери говорять про надання зброї для України, але проблем з постачанням немає лише з Польщею та Чехією.

Як заявив посол Польщі у Києві Бартош Ціхоцький, Збройні Сили України могли б не допустити трагедії в Маріуполі та не пустити до міста російських окупантів, якби мали на той момент ракетні системи HIMARS.