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В Україні загинули щонайменше 10 російських генералів, - британська розвідка

Причиною звільнення щонайменше шістьох командирів є низька ефективність. 

В Україні загинули щонайменше 10 російських генералів, - британська розвідка
Фото: Генштаб

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, керівництво Збройних сил РФ зазнало кадрових перестановок. Причиною звільнення щонайменше шістьох командирів від лютого, є низька ефективність та неможливість виконання поставлених завдань.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, який цитує Міністерство оборони Великої Британії.  

За даними британської розвідки, у травні 2022 року з посади командувача Східного військового округу був звільнений генерал-полковник Олександр Чайко. Тоді як генерал-полковник Олександр Журавльов, командувач Західного військового округу з 2018 року, не брав участі у святкуванні Дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі. Імовірно його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. 

Генерал Олександр Дворніков, який відомий своїми жорстокими діями в Сирії, був відсторонений від командування операцією в Україні. Британська розвідка також повідомляє, що Сергій Суровікін прийняв командування Південною групою військ від генерала Геннадія Жидка.

"На полі бою в Україні загинули щонайменше 10 російських генералів. Питання злагодженості командування, ймовірно, посилить тактичні та оперативні проблеми Росії" - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що загальні втрати загарбників із 24 лютого вже досягли 42 200 осіб.

4 серпня Збройні сили України знищили у селі Чорнобаївка на Херсонщині пункт управління 22 армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту окупантів.

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