Сили оборони за добу ліквідували 300 окупантів

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 7.08 орієнтовно склали 42200 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 300 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в фейсбуці.
Інші втрати:
- танків –1805 (+3)
- бойових броньованих машин – 4055 (+4)
- артилерійських систем – 958 (+3)
- РСЗВ – 260 (+0)
- засоби ППО – 132 (+5)
- літаків – 223
- гелікоптерів – 191 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6)
- крилаті ракети –182 (+0)
- кораблі/катери – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8)
- спеціальна техніка – 86 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, що з систем ППО С-300 ворог стріляє зокрема по Харкову. Він переобладнує ці системи і веде вогонь по цивільній інфраструктурі.