Сили оборони за добу ліквідували 300 окупантів

У росіян поменшало на три танки і пʼять систем протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 7.08 орієнтовно склали 42200 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 300 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

танків –1805 (+3)

бойових броньованих машин – 4055 (+4)

артилерійських систем – 958 (+3)

РСЗВ – 260 (+0)

засоби ППО – 132 (+5)

літаків – 223

гелікоптерів – 191 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6)

крилаті ракети –182 (+0)

кораблі/катери – 15 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8)

спеціальна техніка – 86 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що з систем ППО С-300 ворог стріляє зокрема по Харкову. Він переобладнує ці системи і веде вогонь по цивільній інфраструктурі.