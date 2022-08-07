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Сили оборони за добу ліквідували 300 окупантів

У росіян поменшало на три танки і пʼять систем протиповітряної оборони. 

Сили оборони за добу ліквідували 300 окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 7.08 орієнтовно склали 42200 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 300 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

  • танків –1805 (+3)
  • бойових броньованих машин – 4055 (+4)
  • артилерійських систем – 958 (+3)
  • РСЗВ – 260 (+0)
  • засоби ППО – 132 (+5)
  • літаків – 223
  • гелікоптерів – 191 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6)
  • крилаті ракети –182 (+0)
  • кораблі/катери – 15 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8)
  • спеціальна техніка – 86 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що з систем ППО С-300 ворог стріляє зокрема по Харкову. Він переобладнує ці системи і веде вогонь по цивільній інфраструктурі. 

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