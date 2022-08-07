Чотири балкери везуть майже 170 000 тонн продукції.

З портів Одеської області 7 серпня відправили другий караван із продовольством. З портів "Одеса" і "Чорноморськ" вийшло чотири судна.

Три з них – із Чорноморська, один – з Одеси, повідомили в фейсбуці Міністерства інфраструктури України.

"На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тис. тонн агропродукції", – йдеться у повідомленні.

Фото: Міністерство інфраструктури в фейсбуці Судно з українським продовольством

Фото: Міністерство інфраструктури в фейсбуці

У Міноборони Туреччини, яка долучена до відкриття зернового коридору, уточнили, що MUSTAFA NECATI везе 6 000 тонн соняшникової олії до Італії, STAR HELENA – 45 000 тонн насіння соняшника до Китаю, GLORY – 66 000 тонн кукурудзи до Стамбула, а RIVA WIND – 44 000 тонн кукурудзи до Іскандеруна.

Нагадаємо, 22 червня між Україною і Туреччиною і під егідою генсека ООН було підписано угоду про розблокування експорту українського збіжжя та продукції з нього. Дзеркальний договір підписала Росія. Продовження російської блокади експорту української продукції загрожувало голодом у країнах Латинської Америки, Азії та Африки.

Наступного дня після угоди Росія вдарила по Одеському порту. 2 серпня перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси.

5 серпня з портів Одещини відправився перший караван. Три судна із 57 тисяч тоннами української кукурудзи вирушили до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

У портах Туреччини судна перевіряє турецька сторона. Росіяни до цього не долучені.