Морський експорт української агропродукції вдалося відновити, але загроза російських терактів залишається, – Зеленський

Хоча морський експорт української агропродукції вдалося відновити, загроза російських провокацій і терактів залишається.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

“Вдалося відновити морський експорт української агропродукції. Наші порти на Чорному морі знову працюють. І хоч поки що дуже рано давати загальні оцінки процесу, все ж можна сказати, що це позитивно і для нашої держави, і для всіх наших партнерів”, – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, водночас ключовий ризик – безпековий – досі не знято. Загроза російських провокацій і терактів залишається і це мають усвідомлювати всі.

“Але якщо партнери виконають свою частину зобовʼязань і гарантують безпечність постачання, це справді вирішить глобальну продовольчу кризу. І маємо не забувати, що відновлення нашого морського експорту стало можливим завдяки передусім нашим воїнам – усім, хто захищає Одещину й забезпечив звільнення Зміїного. Це просто герої”, – додав очільник держави.

Нагадаємо, 5 серпня зранку з портів Одеської області вирушив перший караван суден з українським збіжжям. Вони прямують до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

22 липня в Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.

1 серпня судно Razoni з 27 тис. тонн кукурудзи вийшло з порту Одеси, воно йде під прапором Сьєрра-Леоне і зараз прямує до Лівану. Раніше повідомлялось, що до відправлення з України готові 15 суден із зерном, ще два – на черзі.