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Щодня з Херсонської та Запорізької областей виїжджає 1000-1200 людей

У цю статистику не включено людей, які евакуйовуються на власному автотранспорті

Щодня з Херсонської та Запорізької областей виїжджає 1000-1200 людей
Фото: ТГ голови Кіровоградської ОДА

Щодня з Херсонської та Запорізької областей виїжджає 1000-1200 людей.

Про це повідомила віцепремʼєрка – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі 24 каналу.

“З 1 по 5 серпня виїхало більше як 5 тисяч людей 5330”, – зазначила вона.

Верещук додала, що у цю статистику не включено людей, які евакуйовуються на власному автотранспорті: “ми не могли їх зафіксувати, але ми точно знаємо, що люди їдуть і їде все більше”.

“Я вдячна тим родинам, які зважуються, які сідають до волонтерів у транспортні засоби, використовують евакуаційні потяги, автобуси, все що лише можна, все, аби лише вибратиcя і адаптуватися. Зима через декілька місяців і потрібен час на адаптацію дітей”, – додала міністр.

Нагадаємо, що у британській розвідці звертають увагу, що російські війська скупчуються на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ або готуючись до можливого штурму.

За даними Херсонської ОВА, російські військові намагаються повернути втрачені позиції та продовжують обстріл сусідніх регіонів.

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