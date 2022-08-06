Україна отримає від Північної Македонії танки і літаки, - Подоляк

"Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20".

Північна Македонія передасть Україні танки і літаки.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

За його словами, нині багато народів "виявляють більше мужності, ніж половина G20".

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце... Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72. Щоправда, кількість наданої техніки у відомстві не уточнили. У 2000 році ці танки Македонія отримала від Росії.

Тим часом Болгарія надає військову підтримку Україні через Польщу. Загалом мова йде про 4,2 тис. тонн різної зброї.