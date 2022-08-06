У Мелітополі росіяни створили псевдофірму "Таврія-Енерго", вкравши потужності обленерго, - Федоров

Всі гроші, які надходять від мелітопольців за електроенергію в касу "Таврії Енерго", забирають окупанти та їхні поплічники.

Російські окупанти вкрали потужності українського обленерго на тимчасово окупованих територіях і створили псевдопідприємство "Таврія-Енерго".

Про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Він підкреслив, що навіть в російському державному реєстрі такого підприємства не існує.

"Юридична адреса підприємства - ПК Шевченка в Мелітополі, де сидить псевдоадміністрація міста на чолі з Євгеном Балицьким. Ідентифікаційний номер підприємства належить ліквідованій в 2004 році районній ланці російської партії «отечество»", - розповів міський голова.

Федоров підкреслив, що вся електроенергія, яку одержують мелітопольці та мешканці інших окупованих територій, виробляється українськими електростанціями. Він додав, що українська енергосистема відключена від російської ще 22 лютого.

"Тому всі гроші, які надходять від мелітопольців за електроенергію в каси псевдопідприємства "Таврія Енерго", нахабно викрадаються окупантами та їхніми поплічниками", - додав очільник Мелітополя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни захопили в Мелітополі всі потужності місцевого обленерго. А більшість працівників відмовилися працювати на окупантів і покинула захоплене підприємство.