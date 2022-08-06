У мерії назвали такий крок росіян "цинізмом та знущанням".

Росіяни продають у тимчасово окупованому ними Маріуполі крадені ліки за підвищеними цінами.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Медикаменти привозять у відповідних авто. За інформацією міськради, більшість ліків була викрадена з місцевих аптек.

"А тепер люди змушені віддавати останні гроші, щоб хоч якось зберегти своє здоров‘я. Цинізм та знущання", - зазначили в мерії Маріуполя.

Нагадаємо, в місті почались захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Також з'явилася інформація, що пограбували депозитні скриньки, які були у приміщенні банку ПУМБ.