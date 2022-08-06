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Боррель висловився за те, щоб МАГАТЕ отримало доступ на Запорізьку АЕС

Він наголосив, що ЄС "засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС". 

Боррель висловився за те, щоб МАГАТЕ отримало доступ на Запорізьку АЕС
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель закликав надати МАГАТЕ доступ на Запорізьку АЕС, яка перебуває під контролем росіян.

Про це Боррель написав у своєму Twitter.

Він наголосив, що ЄС "засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС". 

За словами дипломата, це "серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами".

Нагадаємо, днями у МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС "повністю вийшла з-під контролю".

Тим часом на ЗАЕС російські загарбники ховаються від здійснюваних їхніми ж військами обстрілів у підвалах. Тим самим вони позбавляють персонал станції доступу до укриття.

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