Боррель висловився за те, щоб МАГАТЕ отримало доступ на Запорізьку АЕС

Він наголосив, що ЄС "засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС".

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель закликав надати МАГАТЕ доступ на Запорізьку АЕС, яка перебуває під контролем росіян.

Про це Боррель написав у своєму Twitter.

Він наголосив, що ЄС "засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС".

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022

За словами дипломата, це "серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами".

Нагадаємо, днями у МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС "повністю вийшла з-під контролю".

Тим часом на ЗАЕС російські загарбники ховаються від здійснюваних їхніми ж військами обстрілів у підвалах. Тим самим вони позбавляють персонал станції доступу до укриття.