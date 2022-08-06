Моравецький: Євросоюз стане вразливішим перед Росією, якщо скасує принцип одностайності

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький виступив проти скасування принципу одностайності в Євросоюзі.

Про це він написав в ексклюзивній статті для LB.ua.

Він вважає, що така реформа призведе до ще більшого закріплення провідної ролі в Євросоюзі Німеччині та Франції та врешті решт допоможе Росії перемогти у війні та розділити Європу.

«Якби вся Європа послідувала голосу Німеччини, то не тільки Nord Stream 1, а й Nord Stream 2 був би запущений на багато місяців. Залежність Європи від російського газу, який сьогодні служить Путіну інструментом шантажу проти всього континенту, стала б майже незворотною. Якби вся Європа прийняла пропозицію президента Німеччини в червні 2021 року провести саміт ЄС-Росія – це б закінчилося визнанням Путіна повноправним партнером і зняттям тих санкцій, які були накладені на Росію після 2014 року. Якби пропозиція, заблокована тоді Польщею, Литвою, Латвією та Естонією, була прийнята, Путін отримав би гарантію, що ЄС не вживатиме реальних дій на захист територіальної цілісності України», - зазначив Моравецький.

Разом з тим польський прем’єр зауважив: якби ЄС одностайно прийняв правила розподілу мігрантів у 2015 році, Путін та Лукашенко використали б це задля підриву безпеки кожної держави ЄС.

«… Тоді Путін би помітив, що мігрантів можна використовувати як інструмент у гібридній війні проти ЄС – і у 2021 році разом з Олександром Лукашенком таким чином напав на Польщу, Литву та Латвію. Наша стійкість до наступних великих криз була б ще нижчою сьогодні, якби ми прислухалися до прихильників відкритих кордонів у 2015 році», - зазначив глава уряду Польщі.

Моравецький також наголосив, якби уся Європа, керуючись лише тим, до кажуть у Берліні, так само повільно надсилала Україні озброєння, уся Європа опинилася б перед загрозою глобальної війни.

«… якби вся Європа надсилала Україні зброю в таких масштабах і темпах, як це робить Німеччина – війна давно б закінчилася. Це б закінчилося абсолютною перемогою Росії. І Європа опинилася б напередодні нової війни. Росія, підбадьорена слабкістю своїх опонентів, пішла б далі».

За словами Моравецького, принцип одностайності - є «запобіжником від тиранії» сильніших держав ЄС.

«Рівноправність країн має декларативний характер. Політична практика показала, що голос Німеччини та Франції має значення понад усе. Таким чином, ми маємо справу з формальною демократією та фактичною олігархією, де владу тримає найсильніший. Крім того, сильні роблять помилки і не здатні сприймати критику ззовні», - наголосив прем’єр Польщі.

Моравецький впевнений: відхід від принципу одностайності зробить ЄС слабкішим з точки зору протидії російському імперіалізму. Це наблизить Євросоюз до моделі, де сильніші та більші домінуватимуть над слабшими та меншими.

«Ці недоліки роблять Європейський Союз особливо вразливим і слабким у протистоянні з російським імперіалізмом. Росія хоче перетворити Європу на щось знайоме і близьке їй протягом кількох століть - концерт сил із спільно визначеними сферами впливу, - акцентував прем’єр-міністр Польщі.

Наразі в Євросоюзі обговорюють відмову від принципу одностайності, аби дати державам за правом більшості ухвалювати доленосні рішення. До такого рішення, зокрема, закликав європейські держави глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Україна наразі сподівається, що Європа запровадить відповідну реформу, що збільшить шанси нашої держави для вступу в ЄС.