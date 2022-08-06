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Ізраїль підготував групу українських фахівців у галузі психічного здоров’я

Підготовка тривала 5 днів.

Ізраїль підготував групу українських фахівців у галузі психічного здоров’я
Фото: Eli Hanania

Ізраїльський центр NATAL підготував 27 українських фахівців у галузі психічного здоров’я. Вони працюють у закладах та структурних підрозділах МОЗ, МВС, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінветеранів та Мінреінтеграції. 

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що підготовка відбулась у рамках Національної програми психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки.

Протягом п’ятиденного семінару в Ізраїлі спеціалісти з різних куточків України пройшли підготовку за наступними темами:

  • запобігання вторинній травмі та вигоранню фахівців, які надають допомогу, техніки самодопомоги для фахівців;
  • стрес і гостра стресова реакція, травма;
  • психологічна стійкість на полі бою;
  • посттравматичний стресовий розлад;
  • робота з різними групами населення – військовими, ветеранами, переселенцями, тими, хто був у полоні, жертвами насильства, родичами військових, дітьми, підлітками, батьками та інш.;
  • методи допомоги постраждалим від гендерно обумовленого насильства під час війни тощо.

Нагадаємо, в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги ”Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України” було отримано 110 генераторів змінного струму.

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