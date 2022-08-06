Ізраїль підготував групу українських фахівців у галузі психічного здоров’я

Ізраїльський центр NATAL підготував 27 українських фахівців у галузі психічного здоров’я. Вони працюють у закладах та структурних підрозділах МОЗ, МВС, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінветеранів та Мінреінтеграції.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що підготовка відбулась у рамках Національної програми психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки.

Протягом п’ятиденного семінару в Ізраїлі спеціалісти з різних куточків України пройшли підготовку за наступними темами:

запобігання вторинній травмі та вигоранню фахівців, які надають допомогу, техніки самодопомоги для фахівців;

стрес і гостра стресова реакція, травма;

психологічна стійкість на полі бою;

посттравматичний стресовий розлад;

робота з різними групами населення – військовими, ветеранами, переселенцями, тими, хто був у полоні, жертвами насильства, родичами військових, дітьми, підлітками, батьками та інш.;

методи допомоги постраждалим від гендерно обумовленого насильства під час війни тощо.

Нагадаємо, в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги ”Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України” було отримано 110 генераторів змінного струму.