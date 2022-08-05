У Празі (Чехія) відкрили дошку дипломатичній місії Української Народної Республіки.

Про це повідомили в посольстві України в Празі.

Дошку встановили на будівлі школи, яка розташована на вулиці Голечкова 140/4. Тут у лютому 1919 року розпочало свою роботу дипломатичне представництво УНР у Чехословаччині під керівництвом публіциста і перекладача Максима Славінського.

Ініціатива встановлення меморіальної дошки належить українському послу Євгенові Перебийносу.

У відкритті взяли участь заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Мартін Дворжак, заступник міністра освіти Вацлав Велчовський, депутат міської частини Праги 5 Душан Душек, а також директор загальноосвітньої школи для дітей з вадами слуху, на брамі якої було відкрито меморіальну дошку Вацлав Хмелірж. Захід відвідали також україністи, науковці, голови українських громадських організацій та діаспора.

Фото: Embassy of Ukraine in Prague

"Вивчаючи в деталях роботу моїх попередників сто років тому, я зрозумів, що перед сучасними українськими дипломатами стоять такі ж задачі, які вирішували дипломати УНР в цих стінах, а саме забезпечення продовольчої безпеки, поставки зброї, підтримка на міжнародно-політичній сцені. На щастя, сьогодні Україна має набагато потужнішу підтримку світової спільноти, з допомогою якої нам обов’язково вдасться оборонити свою країну від рашистської навали", – підкреслив Перебийніс.

Фото: Embassy of Ukraine in Prague

У посольстві зазначили, що за останні п’ять років спільно з громадськими організаціями провели роботу зі збереження місць української пам’яті в Чехії. Це реставрація меморіалів воїнів Української Галицької Армії та могил українських державних і культурних діячів.

Нагадаємо, раніше в центрі Праги відкрили виставку знищеної російської техніки