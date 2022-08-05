Ситуація на місці пожежі у районі складів амуніції та боєприпасів поблизу Берліна досі напружена.

Про це пише Укрінформ з посиланням на німецькі ЗМІ.

Пожежа у районі Грюневальд палає з ранку 4 серпня. У четвер увечері пролунали нові вибухи, а вночі очікували повторні.

Пожежні команди змушені були вивести свої сили із небезпечної зони. Рух електрички та потягів та автобаном на ділянці між Берліном і Потсдамом закрито щонайменше до 6 ранку п'ятниці.

Постраждало вже не менше 50 га лісу.

Найближчі житлові будинки розташовані за два кілометри від місця пожежі, тож евакуація поки не планується. Мер Берліна Франциска Гіффай перервала відпустку, щоб отримати уявлення про ситуацію на місці. Вона назвала цю пожежу “унікальною подією в післявоєнній історії Берліна”.

Фото: twitter.com/Berliner_Fw

У поліції досі не назвали офіційну причину вибуху, триває розслідування.

Полігон Грюневальд – ділянка розміром приблизно 200 на 200 метрів у берлінському районі Ніколаєзеє в районі Штегліц-Целендорф. Там двічі на рік упродовж кількох днів проходять контрольовані підриви, знешкодження вибухонебезпечних предметів, зокрема бомб часів Другої світової війни.

Фото: twitter.com/Berliner_Fw

На місці зберігається 30 тонн боєприпасів і 20 знешкоджених великогабаритних бомб часів Другої світової з 6 тоннами тротилу.

Нагадаємо, причиною займання називають ненавмисний вибух на місці підривів снарядів, що призвело до підпалення сховища боєприпасів, яке належить берлінській поліції.

Площа займання становить близько 15 тис. квадратних метрів. Надзвичайна спека в Берліні може спричинити подальше поширення вогню.