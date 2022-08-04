Росія, ймовірно, спалює газ замість постачання до країн ЄС, - ЗМІ

Російський "Газпром", імовірно, вже півтора місяця спалює газ на компресорній станції "Північного потоку-1", який недопоставили до Європи.

Про це повідомляє фінське видання YLE.

Зазначається, що велике полум’я вирує на території станції вже кілька тижнів. Його видно навіть з Фінляндії. Йдеться про станцію "Портова" – саме ту, прокачування газу через яку Росія знизила до 20% від максимальної потужності. Інших випадків пожежі в цій місцевості не було.

За даними супутникових знімків системи моніторингу пожеж NASA, на компресорній станції "Портова" виявляють полум’я щодня з 17 червня - через три дні після того, як прокачування трубопроводом було знижено спочатку на 40%, а потім ще на третину.

"Ситуація, що потребує спалювання, може виникнути, наприклад, якщо газ не може бути доставлений споживачу або споживач не може його отримати", – пояснила представниця компанії Gasum Ольга Вяйсянен.

Як повідомлялося, Фінляндія не отримує природний газ з Росії з травня, оскільки відмовилася платити за газ у рублях, як вимагала Росія.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко раніше наголошував, що Росія використовує постачання газу для тиску на Європу. Однак, сховища в країнах ЄС скоро будуть заповнені, і тому газ Росії доведеться просто спалювати.