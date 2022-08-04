На міноборони Тайваню здійснили кібератаку

Міністерство оборони Тайваню заявило про кібернапад на свій вебсайт. Його тимчасово відключили.

Відомство повідомило, що тісно співпрацює з іншими органами для підвищення кібербезпеки на тлі напруження у відносинах із Китаєм. Про це пише The Guardian.

Раніше цього тижня декілька урядових вебсайтів, включно з президентським, зазнали зарубіжних кібератак. Деякі з них, згідно з повідомленнями влади Тайваню, були запущені Китаєм і Росією.

Напруга в регіоні зросла на тлі протесту Китаю через візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбея. Пекін виступав різко проти цього, однак Пелосі здійснила поїздку, аби, за її словами, засвідчити підтримку демократії Тайваню.

Пекін після вильоту літака американської делегації додому почав біля Тайваню масштабні військові навчання.