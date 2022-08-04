​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Кулеба підписав подання на призначення ексгенпрокурорки Венедіктової послом у Швейцарії
Кулеба підписав подання на призначення ексгенпрокурорки Венедіктової послом у Швейцарії
Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, – ОК “Південь”
Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, – ОК “Південь”
У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)
У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)
На виході в Чорне море підірвався плавучий кран
На виході в Чорне море підірвався плавучий кран
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
ГоловнаСвіт

На міноборони Тайваню здійснили кібератаку

Сайт довелося відключити. 

На міноборони Тайваню здійснили кібератаку
Фото: Міноборони Тайваню в твіттер

Міністерство оборони Тайваню заявило про кібернапад на свій вебсайт. Його тимчасово відключили. 

Відомство повідомило, що тісно співпрацює з іншими органами для підвищення кібербезпеки на тлі напруження у відносинах із Китаєм. Про це пише The Guardian.

Раніше цього тижня декілька урядових вебсайтів, включно з президентським, зазнали зарубіжних кібератак. Деякі з них, згідно з повідомленнями влади Тайваню, були запущені Китаєм і Росією. 

Напруга в регіоні зросла на тлі протесту Китаю через візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбея. Пекін виступав різко проти цього, однак Пелосі здійснила поїздку, аби, за її словами, засвідчити підтримку демократії Тайваню.

Пекін після вильоту літака американської делегації додому почав біля Тайваню масштабні військові навчання. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також