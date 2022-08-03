ООН хоче створити групу зі встановлення фактів вбивства українських військовополонених в Оленівці

ООН прагне створити групу зі встановлення фактів для вивчення вибуху в ізоляторі у Оленівці, який призвів до загибелі щонайменше 50 і десятків поранень українських військовополонених.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив на прес-конференції в середу, 3 серпня, що Росія та Україна вимагали розслідування нападу.

Він додав, що перед тим, як розпочнеться місія зі встановлення фактів, Росія та Україна мають прийняти технічне завдання групи.

Гутерреш сказав, що команда зі встановлення фактів не буде кримінальним розслідуванням, додавши, що ООН шукає “незалежних членів групи”.

Водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив CNN у суботу, що його “вимоги щодо доступу” до місця події не були задоволені.

Нагадаємо, українська розвідка встановила деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині.

Як раніше повідомили в Генштабі ЗСУ, 28 липня російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені. Це було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими

За інформацією Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, окупанти готові віддати тіла військовополонених захисників Маріуполя, які були вбиті в Оленівці. Загарбники заявили, що зроблять це "після закінчення розслідування".