Росіяни готові повернути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених, - Лубінець

Російські окупанти готові віддати тіла військовополонених захисників Маріуполя, які були вбиті в Оленівці. Загарбники заявили, що зроблять це "після закінчення розслідування".

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

“Можу повідомити, що ми отримали сигнал, що вони (росіяни - ред.) готові повернути тіла наших героїв, але таке формулювання, що після закінчення розслідування. На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали. Але ми чекаємо”, - розповів омбудсмен.

Він додав, що йому відмовились надати інформацію щодо того, що відбувається з конкретними “азовцями”. Цю інформацію готові передати лише рідним військовополонених.

“Я можу як омбудсмен отримати лише загальну інформацію щодо загиблих і поранених”, - уточнив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що останніми днями родичі полонених “азовців” цілодобово дзвонять на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста, і що під час неофіційного спілкування представники МКЧХ запевняють, що “роблять усе, щоб надати родичам інформацію”.

Лубінець також відмовився розповісти, чи відомо про місце перебування командира “азовців” Дениса Прокопенка і командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергія Волинського (Волини), щоб “не завадити обміну”.

Нагадаємо, 29 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується, як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.

Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.

Зазначається, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

“Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта”, – заявили у ГУР Міноборони.

За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК “Вагнера” (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.