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З боку Росії зафіксували вже майже 11,5 тисяч обстрілів української території, - Єнін

Слідчі Нацполіції розпочали майже 26 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів військових РФ і Білорусі.

З боку Росії зафіксували вже майже 11,5 тисяч обстрілів української території, - Єнін
Фото: МВС

Від початку цього року було зафіксовано майже 11,5 тисяч обстрілів з боку Росії.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

За його словами, лише за минулу добу поліція зафіксувала інформацію про обстріли 23 населених пунктів, внаслідок чого 7 людей загинули, а 73 отримали поранення.

Нацполіція відкрила майже 26 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів російських і білоруських військових в Україні. 

Нагадаємо, днями поліція розпочала кримінальні провадження за фактами чергових обстрілів Миколаївщини. Тоді було пошкоджено приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та автомобілі.

Раніше Єнін повідомляв, що від початку війни росіяни завдали понад 17 тисяч ударів по цивільних об’єктах в Україні, а по військових – 300.

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