Понад 14 млрд грн збитків довкіллю завдали росіяни, знищивши Харківський фізико-технічний інститут, - Міндовкілля

Відходами пластику, деревини, чорного і кольорового металів, скла та тканини засмічено понад 25 га землі.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України підрахували суму збитків, які завдали російські загарбники, знищивши Харківський фізико-технічний інститут.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

Сума збитків становить понад 14 мільярдів гривень.

У Міндовкіллі зауважили, що понад 25 гектарів землі засмічено відходами пластику, деревини, чорного і кольорового металів, скла і тканини.

Також загарбники пошкодили майже сотню дерев і зелених насаджень на території національного наукового центру.

Нагадаємо, через обстріли росіян у березні майже повністю було знищено Харківський фізико-технічний інститут. Тоді СБУ відкрила провадження за статтею "Екоцид".

Загалом рашисти завдали довкіллю України збитків на 200 млрд гривень.