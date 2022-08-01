Понад 14 млрд грн збитків довкіллю завдали росіяни, знищивши Харківський фізико-технічний інститут, - Міндовкілля

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України підрахували суму збитків, які завдали російські загарбники, знищивши Харківський фізико-технічний інститут.
Про це повідомили в пресслужбі міністерства.
Сума збитків становить понад 14 мільярдів гривень.
У Міндовкіллі зауважили, що понад 25 гектарів землі засмічено відходами пластику, деревини, чорного і кольорового металів, скла і тканини.
Також загарбники пошкодили майже сотню дерев і зелених насаджень на території національного наукового центру.
Нагадаємо, через обстріли росіян у березні майже повністю було знищено Харківський фізико-технічний інститут. Тоді СБУ відкрила провадження за статтею "Екоцид".
Загалом рашисти завдали довкіллю України збитків на 200 млрд гривень.