​Евакуація з Херсонщини продовжується "дорогою життя" до Запоріжжя, - Гуменюк

У критичних випадках можна евакуюватися до тимчасово окупованого Криму .

Наші сили продовжують відтісняти ворога на Херсонському напрямку. Населенню рекомендують евакуюватись.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Евакуювання населення з Херсонщини продовжується. Звісно, це не узгоджується окупантами. Немає спеціальних коридорів. Однак наразі ми маємо невеличку "дорогу життя" у напрямку Запоріжжя, там де потроху виїжджають автомобілі та люди", - заявила вона.

Також, за її словами, можна евакуюватися до тимчасово окупованого Криму.

"Якщо це критично для їхнього життя та, відповідно, їхні місця проживання опиняються під великими зонами ураження контрбатарейної протидії ворожого війська та наших сил", - сказала начальник пресцентру сил оборони півдня.

Гуменюк ще раз закликала місцеве населення евакуюватися за першої можливості.

"Ми, звісно, рекомендуємо евакуюватися. Це збереження свого життя та життя своїх близьких. Якщо є така можливість, будь ласка, робіть це… Ми продовжуємо боротьбу, ми продовжуємо просування на цьому напрямку. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо відсунути ворога настільки, щоб такі ураження зупинилися", - підсумувала вона.

Нагадаємо, начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк також повідомила, що сили оборони зберігають вогневий контроль над окупованою Херсонщиною.