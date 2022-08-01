Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Пелосі не полетить на Тайвань
Пелосі не полетить на Тайвань
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаСуспільствоВійна

Національна поліція затримала ділка, що продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ, – МВС

Йому загрожує від 5 до 7 років ув’язнення.

Національна поліція затримала ділка, що продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ, – МВС
Ілюстративне фото
Фото: ТГ МВС

Днями в Києві було затримано чоловіка, який продавав надану для ЗСУ гуманітарну допомогу.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією слідства, підозрюваний мав доступ до гуманітарної допомоги, серед якої була військова амуніція, медичні аптечки, спальники тощо.

"Ми взяли ділка під час спроби продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму більш як 600 тисяч гривень. А вдома в нього знайшли ще понад 120 бронежилетів і касок, більше 500 індивідуальних перев'язочних пакетів та аптечок і ще багато інших життєво необхідних для військових речей", – поінформував очільник НПУ Ігор Клименко.

Як повідомляється, бронежилет 4-5 класів захисту коштує 680 доларів США, каска – 200 доларів.

За розкрадання гуманітарної допомоги фігурант вже отримав підозру. Йому загрожує від 5 до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, поліція відкрила 320 справ про зловживання з гумдопомогою. 43 особи вже отримали підозри.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також