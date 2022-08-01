Національна поліція затримала ділка, що продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ, – МВС

Йому загрожує від 5 до 7 років ув’язнення.

Днями в Києві було затримано чоловіка, який продавав надану для ЗСУ гуманітарну допомогу.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією слідства, підозрюваний мав доступ до гуманітарної допомоги, серед якої була військова амуніція, медичні аптечки, спальники тощо.

"Ми взяли ділка під час спроби продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму більш як 600 тисяч гривень. А вдома в нього знайшли ще понад 120 бронежилетів і касок, більше 500 індивідуальних перев'язочних пакетів та аптечок і ще багато інших життєво необхідних для військових речей", – поінформував очільник НПУ Ігор Клименко.

Як повідомляється, бронежилет 4-5 класів захисту коштує 680 доларів США, каска – 200 доларів.

За розкрадання гуманітарної допомоги фігурант вже отримав підозру. Йому загрожує від 5 до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, поліція відкрила 320 справ про зловживання з гумдопомогою. 43 особи вже отримали підозри.