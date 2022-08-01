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Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області з території РФ, - МВС

Про жертв не повідомляється.

Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області з території РФ, - МВС
Фото: МВС

Учора, 31 липня, під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади Сумщини і Семенівська громада Чернігівщини.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Опівдні окупанти із 120-мм мінометів та 122-мм САУ здійснили обстріл території Білопільської громади. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Комсомольське. Внаслідок обстрілу пошкоджено територію фермерського господарства, два цивільні автомобілі та понад 20 га пшениці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, після обіду була обстріляна територія Середино-Будської громади. Ворог із російського села Нова Погощ випустив 35 мінометних мін 120 мм калібру.

Також у другій половині дня з боку російських населених пунктів Колотилівка та Дронівка ворог накрив артилерійським вогнем з 120-мм міномету та 122-мм САУ декілька частин прикордонної території Краснопільської громади.

Увечері зі ствольної артилерії з боку російського населеного пункту Ломаківка було обстріляно Семенівську громаду на Чернігівщині.

Нагадаємо, росіяни протягом дня сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, а за ранкову атаку зафіксовано понад 50 "прильотів".

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