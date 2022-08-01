Росіяни продовжують обстрілювати українські міста, на Херсонщині тривають бої, - ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина: вночі - обстріл з артилерії, Новгород-Сіверський район, за попередніми даними - без жертв та руйнувань. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: російська орда знову обстріляла два райони - Нікопольський та Криворізький. По Марганцю та Червоногригорівській громаді випустили з «градів» понад 60 реактивних снарядів. Двоє поранених. У Марганці пошкоджено 8 приватних житлових будинків, кафе та швейне виробництво. Зачепило електромережу. Місто частково без світла.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено 28 приватних житлових будинків, господарські споруди та автомобілі місцевих мешканців. Виведена з ладу ліня електропередач. Кілька вулиць без світла.

Зеленодольську громаду Криворізького району ворог обстріляв зі ствольної артилерії, двоє постраждалих. Попередньо — гатили з артилерії.

Вночі росіяни завдали удар по Мерефі. Влучання у виробництво, одну людину поранено. Вночі також був удар по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю підприємства.

По області окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Артилерійські обстріли відкритих територій, горіли господарчі будівлі, приватні домоволодіння, хвойні підстилки і поля. Постраждалих, попередньо, немає.

Луганщина: за минулу добу росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів. Чотири рази долучали установки залпового вогню. Здійснили три спроби танкового тиску.

Тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції. За добу знешкоджені ще дві розвідувальні групи противника.

Донеччина: вночі обстріли Очеретинської ВА по всій лінії бойових дій, найактивніше — в районі селища Піски та сіл Красногорівка, Кам'янка. Вночі — обстріл в районі села Ласточкине з "градів" запальними зарядами. За попередніми даними, серед цивільних постраждалих немає, інформація уточнюється.

За добу росіяни обстрілювали населені пункти: Авдіївка, Карлівка, Миколаївка, Соледар, Бахмут, Мар’їнка, с. Ягідне, с. Предтечине, с. Курдюмівка, смт Нью-Йорк, смт Північне.

Пошкоджено 9 приватних житлових будинків і багатоповерхівку, поле пшениці, АЗС, аптеку, гаражі.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу по області - троє загиблих, 16 поранених.

Миколаївщина: вночі Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Наразі відомо про ураження приватних будинків та подвір’їв, диспансеру. Унаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного закладу. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. Без жертв. Також руйнації зазнав травмпункт однієї з лікарень, в результаті чого пошкоджено будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: протягом ночі здійснювалися обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади, що спричинило загоряння сухої трави. Постраждалих та пошкоджень немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Херсонщина: на території області за минулу добу було дуже гучно. Бойові дії тривали практично у всіх районах, напружена ситуація у громадах, які межують із сусідніми регіонами. Унаслідок обстрілів все більше сіл на межі знищення, люди масово покидають свої пошкоджені будинки, а у вцілілі заселяються окупанти. Напівпусті села, в подекуди повністю покинуті у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській та інших громадах.

ЗСУ не дають росіянам жодних шансів, все частіше горять склади окупантів та гинуть самі військові РФ.