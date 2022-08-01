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У Скадовську на Херсонщині після вибухів чути детонацію, - Хлань

Офіційної інформації наразі немає.

У Скадовську на Херсонщині після вибухів чути детонацію, - Хлань
Фото: https://censor.net/

Ввечері 31 липня в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунав сильний вибух, після чого почалась пожежа.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

“В тимчасово окупованому Скадовську попередньо потрапляння у склад росіян”, - написав Хлань.

Він додав, що після сильного вибуху над містом видно червоне зарево, здійнялась пожежа, чути детонацію.

Нагадаємо, ввечері 20 липня ЗСУ завдали удару по росіянам в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині.

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