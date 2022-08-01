У Скадовську на Херсонщині після вибухів чути детонацію, - Хлань

Ввечері 31 липня в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунав сильний вибух, після чого почалась пожежа.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“В тимчасово окупованому Скадовську попередньо потрапляння у склад росіян”, - написав Хлань.

Він додав, що після сильного вибуху над містом видно червоне зарево, здійнялась пожежа, чути детонацію.

У Скадовську палає русня pic.twitter.com/U0dtTPG60k — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 31, 2022

Нагадаємо, ввечері 20 липня ЗСУ завдали удару по росіянам в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині.