Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, - Брінк

Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви”, - повідомила Брінк.

Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з 🇺🇦 військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022

Нагадаємо, учора на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується, як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.

Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.

Зазначається, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

“Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта”, – заявили у ГУР Міноборони.

За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК “Вагнера” (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.