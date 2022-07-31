У морській піхоті України розповіли, скільки росіян і ворожої техніки знищили за тиждень

Бійці військових частин і підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, які воюють у складі угруповань, за минулий тиждень ліквідували понад дві сотні росіян.

Про це повідомили в пресслужбі Військово-морських сил.

За даними командування, упродовж 25-30 липня бійці знищили два танки, дві броньовані бойові машини і ще дві одиниці автомобільної техніки. Також було пошкоджено 7 одиниць автомобільної техніки окупантів.

"Крім того, під час ведення наступальних дій російськими окупаційними військами морпіхи подавили роботу 7 ворожих танків, 30 мінометних розрахунків, 2 одиниці артилерії на вогневих позиціях, а також живу силу противника у кількості 55 чоловік", - додали військові.

Військовослужбовці артилерійських військових частин знищили:

три танки,

8 одиниць БМП-2 та БМД-3,

три ББМ,

8 одиниць самохідних артилерійських систем,

одну одиницю озброєння ППО,

станцію РЕБ,

29 одиниць автомобільної техніки,

понад 150 осіб живої сили противника,

4 склади з боєкомплектом.

Нагадаємо, станом на 31 липня Росія втратила на війні орієнтовно близько 40 830 осіб.

Нині також стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка на Херсонщині.