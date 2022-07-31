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У морській піхоті України розповіли, скільки росіян і ворожої техніки знищили за тиждень

Серед втрат окупантів - понад 200 одиниць живої сили.

У морській піхоті України розповіли, скільки росіян і ворожої техніки знищили за тиждень
Фото: ВМС ЗС України

Бійці військових частин і підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, які воюють у складі угруповань, за минулий тиждень ліквідували понад дві сотні росіян.

Про це повідомили в пресслужбі Військово-морських сил.

За даними командування, упродовж 25-30 липня бійці знищили два танки, дві броньовані бойові машини і ще дві одиниці автомобільної техніки. Також було пошкоджено 7 одиниць автомобільної техніки окупантів.

"Крім того, під час ведення наступальних дій російськими окупаційними військами морпіхи подавили роботу 7 ворожих танків, 30 мінометних розрахунків, 2 одиниці артилерії на вогневих позиціях, а також живу силу противника у кількості 55 чоловік", - додали військові.

Військовослужбовці артилерійських військових частин знищили:

  • три танки, 
  • 8 одиниць БМП-2 та БМД-3, 
  • три ББМ, 
  • 8 одиниць самохідних артилерійських систем, 
  • одну одиницю озброєння ППО,
  • станцію РЕБ, 
  • 29 одиниць автомобільної техніки, 
  • понад 150 осіб живої сили противника, 
  • 4 склади з боєкомплектом.

Нагадаємо, станом на 31 липня Росія втратила на війні орієнтовно близько 40 830 осіб.

Нині також стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка на Херсонщині.

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