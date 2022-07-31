У морській піхоті України розповіли, скільки росіян і ворожої техніки знищили за тиждень

Бійці військових частин і підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, які воюють у складі угруповань, за минулий тиждень ліквідували понад дві сотні росіян.
Про це повідомили в пресслужбі Військово-морських сил.
За даними командування, упродовж 25-30 липня бійці знищили два танки, дві броньовані бойові машини і ще дві одиниці автомобільної техніки. Також було пошкоджено 7 одиниць автомобільної техніки окупантів.
"Крім того, під час ведення наступальних дій російськими окупаційними військами морпіхи подавили роботу 7 ворожих танків, 30 мінометних розрахунків, 2 одиниці артилерії на вогневих позиціях, а також живу силу противника у кількості 55 чоловік", - додали військові.
Військовослужбовці артилерійських військових частин знищили:
- три танки,
- 8 одиниць БМП-2 та БМД-3,
- три ББМ,
- 8 одиниць самохідних артилерійських систем,
- одну одиницю озброєння ППО,
- станцію РЕБ,
- 29 одиниць автомобільної техніки,
- понад 150 осіб живої сили противника,
- 4 склади з боєкомплектом.
Нагадаємо, станом на 31 липня Росія втратила на війні орієнтовно близько 40 830 осіб.
Нині також стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка на Херсонщині.