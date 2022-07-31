Колишній правоохоронець та його знайомий здійснювали у Харкові відеозйомку місць розташувань українських військових.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Відео розмістили у проросійському Телеграм-каналі, який використовують спецслужби РФ для проведення підривної діяльності проти України.
"Поширена чоловіками інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами. 29 липня протиправну діяльність чоловіків припинено. Наступного дня їм повідомлено про підозру", - повідомили в прокуратурі.
Наразі вирішують питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Мова йде про тримання під вартою.
Нагадаємо, вчора СБУ затримала жителя Миколаєва. Він причетний до діяльності агентурної мережі РФ - збирав інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, а також координати об’єктів міської інфраструктури та регулярно передавав інформацію представнику РФ.