Їм повідомили про підозру.

Колишній правоохоронець та його знайомий здійснювали у Харкові відеозйомку місць розташувань українських військових.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Відео розмістили у проросійському Телеграм-каналі, який використовують спецслужби РФ для проведення підривної діяльності проти України.

"Поширена чоловіками інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами. 29 липня протиправну діяльність чоловіків припинено. Наступного дня їм повідомлено про підозру", - повідомили в прокуратурі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі вирішують питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Мова йде про тримання під вартою.

Нагадаємо, вчора СБУ затримала жителя Миколаєва. Він причетний до діяльності агентурної мережі РФ - збирав інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, а також координати об’єктів міської інфраструктури та регулярно передавав інформацію представнику РФ.