У гирлі Бистре підірвався лоцманський катер, прохід каналом тимчасово обмежили

У дунайському гирлі Бистре через зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За інформацією військових, екіпаж судна евакуювали малим катером морської охорони.

"Постраждалих немає, обставини події уточнюються", - додали в ОК "Південь".

Через інцидент прохід каналом тимчасово обмежили.

В Адміністрації морських портів додали, що катер "Орлик" філії "Дельта-лоцман" натрапив не на морську міну, а на інший вибуховий пристрій

"Наразі точний тип боєприпасу додатково визначається спеціалістами. Внаслідок вибуху утворилась пробоїна в кормовій частині нижче ватерлінії, катер винесло поза межі морського каналу гирла Бистрого з боку Чорного моря, де він й зупинився", - розповіли в АМПУ.

Нагадаємо, після звільнення острова Зміїний в Одеській області гирло Бистре відкрили для проходу суден, які перевозять агропродукцію.

В Адміністрації морських портів заявляли, що завдяки деблокаді гирла бізнес економить мінімум пів мільйона доларів на добу.