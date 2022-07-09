На Одещині гирло Бистре відкрили для проходу суден з агропродукцією

Це стало можливим після звільнення острову Зміїний.

Після звільненння острова Зміїний в Одеській області гирло Бистре відкрили для проходу суден, що перевозять агропродукцію.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

В Адміністрації зазначили, що в очікуванні проходження каналом Суліна скупчилася велика кількість суден.

А після звільнення від окупантів Зміїного стало можливим використання гирла Бистре для проходу суден з річки Дунай до Чорного моря.

Як зазначають в АМПУ, два барже-буксирні склади компанії “Краншип” вже успішно перейшли з рейду Суліни до порту Кілія через гирло Бистре.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що уже 20 кораблів готові до вивозу зерна з України.

Згідно з даними Всесвітньої продовольчої програми, Україна експортує лише 1 млн тонн зернових через блокаду морських портів. Це загроза для усього світу, адже минулого року щомісяця Україна експортувала 6 млн тонн та годувала 400 млн людей.