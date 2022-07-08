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Рада звільнила бізнес від штрафів за прострочення фінансової звітності на час воєнного стану

Оприлюднити фінзвітність разом з відповідними звітами можна на вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Рада звільнила бізнес від штрафів за прострочення фінансової звітності на час воєнного стану
Фото: Вести

Верховна Рада на засіданні 8 липня ухвалила №7378 Закон про внесення змін до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни.

За закон в цілому проголосував 281 нардеп, передає кореспондент LB

За законом бізнес звільняється від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування. 

«Закон забезпечить зменшення тиску на бізнес на період дії воєнного стану», - зазначено у пояснювальній записці закону Міністерства фінансів

Юридичні особи тепер не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

  • річної консолідованої фінансової звітності;
  • аудиторських звітів;
  • звітів про управління;
  • консолідованих звітів про управління;
  • звітів про платежі на користь держави; 
  • консолідованих звітів про платежі на користь держави.

«Відтепер оприлюднити фінансову звітність разом з відповідними звітами за весь період можна на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення», - пояснила народна депутатка фракції «Слуга народу» Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше Мінфін повідомляв, що підприємствам, які під час дії воєнного стану вчасно не подали проміжну чи річну звітність, дозволяється зробити це протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

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