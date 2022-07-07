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ДБР підозрює ексвисокопосадовця ДАЗВ у сприянні незаконній вирубці дерев на 15,5 млн гривень

Санкція за статтями передбачає до семи років позбавлення волі.

ДБР підозрює ексвисокопосадовця ДАЗВ у сприянні незаконній вирубці дерев на 15,5 млн гривень
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у службовій недбалості, яка заподіяла шкоди державі на суму 15,5 млн гривень.

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

Встановлено, що експосадовець ДАЗВ незаконно підписував лісорубні квитки на санітарну рубку головному лісничому та заступнику директора Державного спеціалізованого підприємства "Північна Пуща".

"Такі дії призвели до незаконної вирубки у 2020 році майже 3 тис. дерев на території Корогодського та Дитятківського лісництв держпідприємства. Рубки відбувались без обов’язкового висновку оцінки впливу на екологію від Міндовкілля", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок незаконних дій державі завдано збитків на суму у 15,5 млн гривень.

"Наразі слідчі ДБР повідомили про підозру ексвисокопосадовцю Державного агентства України з управління зоною відчуження у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та головному лісничому - заступнику директора ДСП "Північна Пуща" у незаконній порубці лісу, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до семи років", - інформують в ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо, збитки через окупантів у зоні відчуження ЧАЕС перевищили 2,5 млрд грн.

Також ДБР припинило діяльність масштабного незаконного грального бізнесу, який працював під прикриттям правоохоронців.

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